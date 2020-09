Mais de 130 operacionais, apoiados por 32 viaturas e quatro meios aéreos, estão a combater um incêndio que lavra hoje à tarde no concelho de Mafra, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Segundo a mesma fonte, o incêndio, que começou às 15:57, tem duas frentes ativas e está a consumir uma zona de eucaliptal.

A fonte do CDOS de Lisboa disse ainda que as operações de combate a este incêndio no concelho de Mafra estão a decorrer favoravelmente.

A página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registava, às 17:00, 42 incêndios rurais, que mobilizavam 867 operacionais, 228 viaturas e 11 meios aéreos.

Dos 42 fogos, três estavam curso, quatro em resolução e 35 em conclusão.