O incêndio que deflagrou hoje na freguesia de Ermelo e Pardelhas, concelho de Mondim de Basto, distrito de Vila Real, foi dominado às 07:14, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

A mesma fonte do CDOS de Vila Real adiantou que às 07:30 estavam no local 171 operacionais, com o apoio de 41 veículos.

O incêndio deflagrou às 00:55 na localidade de Fisgas - Carrapata numa área de povoamento florestal.