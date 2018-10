O incêndio que lavrava esta tarde na localidade de Inguias, concelho de Belmonte, no distrito de Castelo Branco, foi dominado pelas 17:50, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

Segundo fonte do CDOS, ainda estão no local a combater as chamas 124 operacionais, ajudados por 39 veículos e três meios aéreos.

De acordo com a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), o alerta foi dado às 15:06.

O incêndio lavrava numa zona de povoamento florestal, mas não há casas em risco nem registo de feridos, indicou o CDOS à agência Lusa.

No combate às chamadas chegaram a estar mais de 150 operacionais, apoiados por mais de 40 meios terrestres, e sete meios aéreos.

.