Mais de 50 elementos dos bombeiros combatem um fogo que deflagrou ao início da madrugada num aterro da empresa Ribtejo, na Chamusca, em Santarém, segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Santarém.

Pelas 07:00 estavam no local 52 elementos, apoiados por 16 veículos, de acordo com a informação disponível na página da Proteção Civil.

Segundo o CDOS de Santarém, o incêndio "não levanta grandes preocupações" às autoridades, mas a área em causa é grande.

A Ribtejo é uma empresa que atua no setor do Tratamento de Resíduos Industriais, com serviços de receção de resíduos e eliminação em aterro.

Segundo a informação disponível no site da Ribtejo, o aterro é composto por duas células de deposição, a Célula 1, atualmente em exploração, e a Célula 2, em fase de licenciamento, que ascendem a um total de capacidade de deposição de 1.200.000 toneladas.