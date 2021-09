A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher de 53 anos suspeita de ter ateado fogo à residência do seu ex-companheiro, em Vieira do Minho, no distrito de Braga, anunciou esta quinta-feira aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que o incêndio foi registado em 23 de agosto e provocou a “destruição completa” da casa.

A suspeita atuou motivada por vingança e em contexto de violência doméstica, recorrendo a líquido acelerante, para incendiar a habitação do seu ex-companheiro”, acrescenta.

Diz ainda que só a intervenção dos bombeiros evitou que o incêndio se tivesse propagado à mancha florestal envolvente.

A detida vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.