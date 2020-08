Nove meios aéreos estão a combater o incêndio que lavra desde sábado entre Portugal e Espanha, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, de acordo com a página da Proteção Civil, pelas 17:45.

Na freguesia de Lindoso, no concelho de Ponte da Barca, as chamas estão a ser combatidas por 160 operacionais e 46 veículos, segundo refere a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Cerca de 150 operacionais mantém-se no terreno no combate a este incêndio, que tem sido feito por meios terrestres, com pessoal apeado e com recurso a ferramentas, por se desenvolver numa zona de difícil acesso, devido à inclinação do terreno e a 800 metros de altitude.

A maior parte deste incêndio está a ser combatido em território espanhol.

Foi no combate às chamas em Lindoso que, no sábado, um piloto português morreu e um piloto espanhol ficou gravemente ferido quando o avião Canadair português em que seguiam se despenhou em território espanhol, a cerca de dois quilómetros da fronteira.

O co-piloto do avião Canadair, de nacionalidade espanhola, está hoje "estável e fora de perigo", revelou fonte do hospital de Braga.