Uma mulher de 35 anos foi resgatada no domingo do interior de um apartamento em chamas no Cacém, no concelho da Amadora, informou hoje o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Em comunicado, a PSP adianta que foi chamada ao local na sequência de um alerta de incêndio pelas 11:20 no 1.º andar de um prédio.

Quando chegou ao local, a PSP verificou que estavam três mulheres na varanda do andar superior, “em pânico, pois estavam encurraladas pelo fumo”.

Com o auxílio de uma escada dos bombeiros, os polícias retiraram as três mulheres e colocaram-nas em segurança.

“Seguidamente, um cidadão informou os polícias que a sua esposa se encontrava ainda no interior da habitação em chamas no intuito de salvar a sua gata”, conta a PSP.

A PSP dirigiu-se às traseiras do edifício para aceder à zona do terraço da habitação e conseguir retirar a mulher e a gata.

“Apesar de a vítima ter tido necessidade de receber tratamento hospitalar devido à inalação de fumo, não houve registo de ferimentos graves”, referiu ainda a PSP.