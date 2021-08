Quase 150 operacionais foram esta quinta-feira chamados a combater um incêndio florestal em Manique do Intendente, no concelho da Azambuja, disse hoje à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

“Esta ocorrência teve início às 16:12, hora de alerta, e estão neste momento no combate ao incêndio 37 veículos com 147 operacionais e três meios aéreos”, afirmou a mesma fonte, dando conta do meios envolvidos cerca das 17:30.

Segundo a fonte do CDOS, “o incêndio está a ceder aos meios de combate” e “não há indicação de habitações em risco, é tudo florestal”, tratando-se “essencialmente de mato e zona de eucaliptal”.