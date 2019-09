Um recluso, de 30 anos, morreu nesta madrugada, depois de ter ateado fogo à sua própria cela, no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

O homem incendiou o colchão da cela e algumas roupas, na terça-feira, pelas 19:50.

De acordo com uma nota da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, o foco de incêndio foi logo detetado por elementos da guarda que, com os meios do estabelecimento, extinguiram as chamas.

O recluso foi retirado da cela e “imediatamente assistido por elementos dos serviços clínicos“ do estabelecimento.

O homem foi transportado para o hospital, mas acabou por morrer, tendo o óbito sido declarado pelas 1:15.

O mesmo comunicado acrescenta que estão “em curso diligências para apurar as possíveis motivações da ocorrência” e que foi ordenada a abertura de um inquérito.