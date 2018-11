Um incêndio destruiu por completo o restaurante típico Girassol em Altura, concelho de Castro Marim.

O alerta foi dado já depois da meia-noite deste domingo. As chamas terão deflagrado num anexo, no exterior do restaurante e, com a força do vento, ter-se-ão propagado rapidamente ao salão de festas e à sala principal.

As causas para o incêndio ainda estão por apurar, mas as autoridades suspeitam que tenha havido um curto-circuito. De acordo com o proprietário, Fernando Sousa, apenas as paredes e o chão resistiram à força das chamas.

Não há nada que se possa aproveitar", garantiu à TVI24.

O restaurante tem mais de 30 anos, era utilizado sobretudo para celebrações de batizados e aniversários.

No local estiveram 26 operacionais, apoiados por 12 viaturas dos bombeiros de Vila Real de Santo António, Alcoutim e Tavira. Os trabalhos de rescaldo terminaram às 03:00h e não houve feridos a registar.