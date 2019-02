Um incêndio de grandes proporções está a deflagrar no centro do Funchal, perto do largo do Pelourinho. Ao que a TVI24 conseguiu apurar, as chamas estão a consumir a antiga fábrica da "Insular de Moinhos" e dentro do edifício estava um sem abrigo que ali pernoitava.

O homem já foi resgatado pelas autoridades, com recurso a uma escada.

No local estão já os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses, com quatro viaturas autotanques e duas ambulâncias. Também a PSP está no local.

O edifício devoluto estava cerca das 20:00 a ser totalmente consumido pelas chamas.

Nas imediações existem habitações e estabelecimentos comerciais.