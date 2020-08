Três bombeiros da corporação de Valongo ficaram, este domingo, feridos, na sequência de um incêndio que combatiam, na localidade de Paços. De acordo com fonte do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto, em declarações à TVI, os três operacionais sofreram queimaduras de primeiro grau e foram transportados para o Hospital de São João, no Porto.

Em declarações à Lusa, fonte oficial do Hospital de São João, no Porto, explicou que os três bombeiros - de 24, 33 e 42 anos de idade - que deram entrada esta tarde naquela unidade apresentavam "ferimentos ligeiros" e que um dos bombeiros já "teve alta. hospitalar".

Fonte dos Bombeiros de Valongo explicou que todos iam equipados e foram apanhados “pelas chamas quando seguiam na terceira viatura (que se dirigia) para o incêndio”, referiu a mesma fonte.

A TVI apurou no terreno que os bombeiros foram apanhados por uma mudança brusca do vento. A viatura ficou completamente consumida pelas chamas. Os restantes operacionais que estavam no terreno conseguiram escapar à fúria das chamas.

O incêndio está "dominado" desde as 17:56.

Pelas 20:30, permaneciam no terreno 67 operacionais, apoiados por 20 viaturas