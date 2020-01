Três carros de TVDE foram incendiados esta quinta-feira na Rua Daniel Filipe, em Paio Pires, Seixal.

A TVI sabe que a Polícia Judiciária está a investigar o incidente.

O alerta para os bombeiros do Seixal foi dado às 04:00 horas por populares que estavam perto do local do incêndio.