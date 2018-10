Quase um ano depois dos incêndios de outubro que devastaram a zona Centro do país, tudo falhou por parte do Estado. Uma nova investigação da TVI, mostra como ainda há dezenas de famílias e crianças desalojadas, a fazerem lembrar autênticos campos de refugiados.

Em Benfeita, no concelho de Arganil, vivem-se situações dramáticas. Perante o falhanço do Estado, há famílias inteiras a reconstruirem o que o fogo levou.

São ingleses, alemães, franceses, portugueses, que apesar de terem perdido tudo, não desistiram e seguiram em frente, sozinhos, sem uma única ajuda.

Fénix tem apenas 15 anos e é um dos sobreviventes dos incêndios de outubro. Vive numa roulote há praticamente um ano.

Nestas condições vivem agora três crianças.

A casa estava no nome da mãe de Zoe. Câmara e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) argumentam com documentos em falta, apesar de admitirem que pelo menos há nove anos, sempre viveram, inequivocamente, na casa destruída pelo fogo.

A Fenix junta-se Ash, de 11 anos. Ambos fazem parte de uma extensa lista de 22 famílias de Benfeita, que perderam tudo. Muitos deles a viverem agora em roulotes e tendas.

Sebastian também vive com dois filhos numa roulote. É o segundo inverno que irão passar em condições verdadeiramente dramáticas. O cenário é de total improviso. A casa de banho, por exemplo, foi construída com materiais trazidos pelo Maavim (Movimento Associativo de Apoio às Vitimas dos Incêndios de Midões), o movimento de apoio às vitimas que nasceu depois dos incêndios de outubro.

Quase um ano depois dos incêndios de outubro, tudo falhou por parte do Estado. Num total de 28 concelhos, apenas oito casas foram reconstruídas da responsabilidade da CCDR.

Parece-me que falha essa avaliação que fizeram, não sei com que fundamento, porque têm sido publicados e estão disponíveis há muito tempo no site da CCDR Centro os pontos de situação da reconstrução das habitações. Nós temos cerca de 200 casas com a reconstrução integral com a reabilitação concluída, temos mais ou menos 500 casas em execução, em obra e temos cerca de 100 casas que são até as casas que os proprietários individuais decidiram reconstruir de modo próprio e que estão apoiadas por nós, autorizado o pagamento quando as obras foram feitas", diz o ministro do Planeamento, Pedro Marques.