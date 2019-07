Os concelhos de Alcoutim e Tavira, no distrito de Faro, apresentam, esta segunda-feira, um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também 29 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Guarda, Viseu e Bragança em risco muito elevado de incêndio.

Em risco elevado estão mais de 70 concelhos de todos os distritos de Portugal continental exceto Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro.

Este risco determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de “reduzido” a “máximo”, sendo o "elevado” o terceiro nível mais grave.

Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para, esta segunda-feira, no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã, em especial no litoral oeste, podendo essa nebulosidade persistir em alguns locais do litoral Centro durante o dia.

Durante a tarde, prevê-se um aumento temporário de nebulosidade em alguns locais do interior da região Norte com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando, em especial a partir da tarde, moderado a forte de norte/noroeste, com rajadas até 60 quilómetros por hora, no litoral oeste, principalmente a sul do Cabo Carvoeiro, e nas terras altas.

Está também neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 12 graus Celsius (na Guarda) e os 19 (em Faro) e as máximas entre os 22 (em Aveiro) e os 32 (em Faro e Castelo Branco).