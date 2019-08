Um incêndio, que deflagrou hoje, pelas 16:10, no concelho de Tarouca, distrito de Viseu, está a mobilizar 115 operacionais, apoiados por 30 viaturas e sete meios aéreos, de acordo com a Proteção Civil.

As chamas, que lavram em área de mato, na zona de Vilarinho, na freguesia de São João de Tarouca, não ameaçam povoações, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na internet, o fogo em Tarouca era, pelas 18:15, aquele que mais meios mobilizava.

Pela mesma hora registavam-se no território do continente um total de 29 incêndios rurais, dois dos quais em curso e 27 em fase de conclusão, cujo combate envolvia, no conjunto, cerca de seis centenas de operacionais, mais de centena e meia de veículos e 12 meios aéreos.