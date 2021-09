Um despiste seguido de incêndio na Estrada Nacional 10, no Montijo, fez este sábado 3 vítimas mortais.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar junto de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro, o acidente ocorreu no quilómetro 89, perto do Bairro de São Gabriel por volta das 7:45 horas.

No local estiveram sete veículos e 17 operacionais, entre bombeiros, militares da GNR e socorristas do INEM.

Ainda não foi possível apurar o sexo nem a idade das vítimas mortais, porque, devido ao incêndio, não se conseguiu aceder a documentos e os corpos encontravam-se carbonizados.

As causas do despiste vão ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação do Destacamento de Trânsito de Setúbal da GNR.