Dois dos três homens suspeitos de prática de crimes de incêndio urbano agravado, homicídio e coação agravada, ocorridos a 2 de março na baixa do Porto, ficaram, esta segunda-feira, em prisão preventiva, segundo decisão do Tribunal de Instrução Criminal.

O terceiro detido, já no sábado havia sido restituído à liberdade.

Na passada sexta-feira, a PJ esclareceu que os detidos, com idades entre os 20 e 40 anos, serão responsáveis por dois incêndios, que atearam com recurso a um produto acelerante de combustão, em duas datas distintas, tendo o segundo – ocorrido a 2 de março - “assumido proporções muito graves que vieram a provocar a morte de um dos residentes”.

Na madrugada do dia 2 de março, os detidos terão provocado a ignição, em três pontos distintos das escadas, painéis e suportes em madeira de acesso ao terceiro andar do prédio, onde vivia uma octogenária com os seus filhos, vindo a provocar a morte de um deles”, refere.