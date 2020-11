Duas pessoas sofreram ferimentos considerados graves na sequência de um incêndio numa habitação na localidade de Rio Torto, concelho de Valpaços, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.

Segundo a fonte, as vítimas, um homem e uma mulher na casa dos 50 anos, ficaram com queimaduras de segundo grau no corpo, foram assistidas no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER/INEM) e transportados para a unidade de queimados do hospital de São João, no Porto.

Uma terceira vítima, uma mulher de 90 anos, foi transportada por precaução para o Hospital de Mirandela.

Na sequência do incêndio, a casa ficou sem condições de habitabilidade e, por isso, a Proteção Civil Municipal de Valpaços, como medida imediata, vai proceder ao realojamento da idosa.

As causas do fogo vão ser investigadas pelas autoridades policiais.

O alerta para o incêndio foi dado às 18:33 e para o local foram mobilizados 21 elementos e 10 viaturas dos bombeiros de Valpaços, do INEM, GNR e da Proteção Civil Municipal.