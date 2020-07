O incêndio que deflagrou esta segunda-feira à tarde no concelho de Elvas, distrito de Portalegre, foi dado como dominado pelos bombeiros às 15:33, mais de duas horas depois do alerta, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, o alerta foi dado às 13:16 com o fogo a lavrar de início com intensidade em duas frentes, obrigando a mobilizar mais de uma centena de operacionais e seis meios aéreos.

As chamas atingiram uma zona de pasto e mato no Monte dos Torneiros, na União de Freguesias da Terrugem e Vila Boim.

O combate às chamas mobiliza um total de 136 operacionais, com o apoio de 40 viaturas e seis meios aéreos, incluindo aviões bombardeiros médios.