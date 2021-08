Doze concelhos dos distritos de Viseu, Braga, Bragança e Coimbra apresentam esta quinta-feira um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco máximo de incêndio estão os concelhos de Resende, Castro Daire, Moimenta da Beira, Penedono, Lamego, Tarouca, Tabuaço, S. João da Madeira e Armamar (Viseu), Cabeceiras de Basto (Braga), Mogadouro (Bragança) e Oliveira do Hospital (Coimbra).

O IPMA colocou também vários concelhos de Faro, Santarém, Leiria, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Coimbra, Viseu, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança em risco muito elevado de incêndio.

O risco de incêndio vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até segunda-feira.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral até ao final da manhã, podendo persistir durante o dia em alguns locais da faixa costeira ocidental.

Durante a tarde, está previsto um aumento temporário de nebulosidade no interior Norte e Centro, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada.

A previsão aponta ainda para vento fraco, soprando por vezes moderado do quadrante oeste durante a tarde e neblina ou nevoeiro matinal no litoral oeste.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (em Leiria) e os 20 (em Portalegre) e as máximas entre os 21 (no Porto) e os 34 (em Évora e Beja).