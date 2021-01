Duas mulheres com idades entre os 70 e 80 anos morreram hoje na sequência de um incêndio urbano no Porto, tendo sido encontradas pelos bombeiros quando o incêndio já se havia autoextinto, explicou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O incêndio ocorreu no quarto e último andar de um prédio na Rua Óscar da Silva, em Paranhos, e o alerta foi dado pelas 18:28, acrescentou a fonte.

Quando os bombeiros chegaram ao local o incêndio já se havia autoextinto, tendo as duas septuagenárias sido encontradas no quarto onde estariam a dormir e que foi consumido na totalidade pelo fogo”, descreveu a fonte.

No local estiveram os Sapadores do Porto, Bombeiros Portuenses, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital São João, o INEM e a PSP.