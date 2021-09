Duas pessoas foram transportadas para o hospital devido à inalação de fumo na sequência de um incêndio que deflagrou na cave de uma habitação na aldeia de Pegarinhos, em Alijó, disse fonte dos bombeiros.

O comandante dos bombeiros de Alijó, José Carlos Rebelo, referiu que a corporação foi acionada para um incêndio urbano pelas 11:40 que deflagrou na cave de uma habitação na aldeia de Pegarinhos, concelho de Alijó, distrito de Vila Real.

O responsável referiu que, na sequência do fogo, os proprietários, um casal com idades entre os 65 e 70 anos, foram assistidos devido à inalação de fumo e transportados para avaliação na unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

O incêndio, de acordo com José Carlos Rebelo, ficou circunscrito à cave da casa, adiantando que vai, agora, ser avaliada a estabilidade da placa da casa.

O comandante disse ainda não dispor de informação sobre a origem do fogo.

Para esta ocorrência foram mobilizados 23 operacionais, que contaram com o apoio de oito viaturas.