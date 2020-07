A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, vai entregar na quarta-feira, em Castelo de Paiva, as primeiras três habitações reconstruídas na sequência do incêndio de outubro 2017 naquele concelho, informou esta terça-feira a autarquia local.

As casas serão atribuídas a três famílias residentes na área da União de Freguesias do Couto Mineiro do Pejão.

Segundo o município, a governante será acompanhada pelo presidente da câmara, Gonçalo Rocha, e pelo presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), Freire de Sousa.

A reconstrução das casas que foram consumidas pelo fogo ocorreu ao abrigo do Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente (PARHP) criado pelo Governo, após os incêndios que afetaram em outubro naquele ano vários concelhos do norte e centro do país.

Nesta fase de intervenção, naquele concelho do norte distrito de Aveiro, são 10 as habitações que estão a ser reconstruídas, num investimento de cerca de 1,5 milhões de euros.

Espera-se que, segundo o município, "muito em breve," todas as casas sejam disponibilizadas aos seus proprietários.

Citado num comunicado, o presidente da câmara manifesta a sua satisfação por estar a ser cumprida a calendarização que foi anunciado há alguns meses.