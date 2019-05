Um incêndio deflagrou hoje numa zona de mato no concelho de Alandroal, no Alentejo, continuando a lavrar, cerca das 18:00, com duas frentes, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora adiantou que está a arder, essencialmente, mato e pasto, além de uma pequena mancha de eucaliptal, não havendo habitações em perigo.

O alerta para o incêndio foi dado às 14:07 e o combate às chamas mobilizava, quatro horas depois, 87 operacionais, apoiados por 27 viaturas e cinco aviões, indicou a mesma fonte.

O fogo está a lavrar na zona do Monte do Conjeito, na área da União de Freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha, no distrito de Évora.