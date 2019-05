Um incêndio com duas frentes ativas que deflagrou esta manhã em Sobrado, no concelho de Valongo, está a mobilizar dois meios aéreos e 41 operacionais, indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

O incêndio deflagrou às 11:33 no lugar de Balselhas, freguesia de Valongo, distrito do Porto, tendo a fonte do CDOS referido à agência Lusa que "não há danos, nem vítimas, nem habitações em perigo".

"É um povoamento misto, mas as frentes ativas estão longe das habitações. O incêndio está a ter alguma intensidade e dois meios aéreos estão a deslocar-se para lá", informou o CDOS, pelas 13:30.

No local o fogo está já a ser combatido por 41 operacionais, apoiados por 13 viaturas.