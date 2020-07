O incêndio que deflagrou no sábado em Oleiros e que se estendeu a Proença-a-Nova e Sertã mantém-se em "fase de resolução", disse esta terça-feira fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, às 18:00.

O incêndio florestal que desde sábado lavra nos concelhos de Oleiros, Proença-a-Nova e Sertã, no distrito de Castelo Branco, foi dominado pelas 08:00 de segunda-feira e, às 18:00 de hoje, encontrava-se ainda "em fase de resolução", explicou à agência Lusa o CDOS de Castelo Branco.

Segundo a mesma fonte, "têm surgido pequenas reativações no perímetro", uma situação que é considerada normal.

No terreno, estão, às 18:00, 651 operacionais, apoiados por 201 veículos e dois meios aéreos.

O incêndio tinha um potencial para poder atingir "mais de 20 mil hectares de floresta", segundo informou a secretária de Estado da Administração Interna.

Sabíamos que estávamos perante um potencial enorme de um incêndio de grandes dimensões que poderia vir a atingir mais de 20 mil hectares de floresta", de acordo com os cenários traçados desde que o fogo deflagrou, realçou Patrícia Gaspar, durante a conferência de imprensa sobre o ponto de situação do incêndio, realizada no Pavilhão Municipal de Oleiros, no final do dia de segunda-feira.