Um incêndio que deflagrou ao final da tarde desta segunda-feira na zona de Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira (Beja), está a devastar uma área de mato e eucaliptal, disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja indicou que o alerta foi dado às 20:30 e que o fogo lavra junto ao parque de campismo Sitava.

Segundo a mesma fonte, às 23:25, "o fogo estava ativo, com duas frentes, a arder com média intensidade" e o combate às chamas contava com um total de 108 operacionais, apoiados por 36 veículos, não havendo registo de feridos e de habitações em risco.