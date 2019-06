Um incêndio em mato deflagrou hoje em Carrazeda de Ansiães (Bragança) e está a ser combatido por 66 operacionais, apoiados por 17 veículos, e cinco meios aéreos, mas não há casas em perigo.

O alerta do incêndio foi dado as 15:14 desta tarde e arde mato nesta altura (16:48)”, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) de Bragança.