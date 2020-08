Os fogos que deflagraram esta sexta-feira na freguesia da Capinha, no concelho do Fundão, e na Vila do Carvalho, na Covilhã, estão a evoluir favoravelmente, disse o comandante distrital de operações de socorro de Castelo Branco.

O fogo em Capinha está a evoluir favoravelmente, assim como o incêndio na Vila do Carvalho. Está a arder mato e áreas florestais”, declarou pelas 23:20 à agência Lusa Francisco Peraboa.

Segundo o comandante distrital, “não há povoações em risco”.

O vento está a acalmar, esperamos dominar os dois incêndios rapidamente”, adiantou Francisco Peraboa.

O alerta para o fogo na freguesia da Capinha foi dado às 12:26. Pelas 23:45 estavam no local 223 operacionais apoiados por 74 veículos, segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Já o incêndio na Vila do Carvalho, que começou às 14:44, estava a ser combatido por 77 elementos, auxiliados por 25 veículos.