Um homem de 88 anos sofreu esta sexta-feira queimaduras em 80% do corpo na Quinta da Macieirinha, em Torre de Moncorvo, tendo sido transportado por via aérea para um hospital de Lisboa, disse sexta-feira à Lusa fonte dos bombeiros.

"Segundo relatos dos populares, o homem estava à lareira quando a roupa que tinha vestida começou a arder. Numa fase inicial, foi auxiliado por populares e depois pelas equipas de socorro que chegaram ao local", acrescentou a mesma fonte.

Segundo os bombeiros de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, o homem foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, "em estado considerado grave".

No local estiveram quatro bombeiros, que foram apoiados por duas ambulâncias e pela equipa do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), habitualmente estacionado em Macedo de Cavaleiros.