A GNR identificou dois homens por suspeita de terem provocado incêndios florestais a partir de trabalhos que realizavam com rebarbadoras, na terça-feira e na quarta-feira, em Ançã (Cantanhede) e em Mira, distrito de Coimbra, foi hoje anunciado.

Os militares da GNR "apuraram que ambos os incêndios florestais tiveram origem em trabalhos realizados com rebarbadoras, cuja projeção de partículas incandescentes resultantes do corte de metal provocou a ignição de fenos existentes nas imediações", afirma o Comando Territorial de Coimbra, em nota de imprensa.

De acordo com o comandante do Destacamento de Cantanhede, Filipe Mendes, os dois homens, de 45 e 60 anos de idade, "não têm qualquer relação um com o outro", tratando-se, "à partida, de situação de negligência".

"Não haverá aqui dolo ou intenção de provocar o incêndio. Os dois indivíduos estavam a trabalhar com rebarbadoras em zonas contíguas a locais com combustíveis finos e, inadvertidamente, provocaram estes incêndios", explicou à Lusa.

No incêndio em Ançã, concelho de Cantanhede, ardeu "uma área superior a 1,5 hectares", sendo que na Barra de Mira, concelho de Mira, ardeu "uma área superior a 5.000 metros quadrados, colocando em perigo duas manchas florestais consideráveis", refere a nota de imprensa da GNR.

A guarda recordou que, ao ter sido declarada a situação de alerta em todos os distritos de Portugal até às 23:59 de sexta-feira, é proibida a realização de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria.

Até sábado, são também proibidos "o acesso, circulação e permanência no interior dos espaços rurais, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem", assim como a realização de queimadas e queimas de sobrantes, salientou a GNR.