Um incêndio deflagrou num prédio devoluto em Campolide, este sábado.

O alerta para os Bombeiros Sapadores de Lisboa foi dado às 13:05 horas e, ao que a TVI apurou no local, as chamas foram de dimensões reduzidas e o incêndio está praticamente dominado.

O prédio que ardeu pertence à Câmara Municipal de Lisboa e está localizado no Bairro da Liberdade.

À TVI, moradores do bairro dizem que viram algumas pessoas a movimentarem-se perto do prédio durante a manhã, mas os bombeiros dizem ainda desconhecer a origem do incêndio.