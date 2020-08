Um incêndio de grandes dimensões deflagrou ao início da tarde desta terça-feira nas Minas da Panasqueira, no concelho da Covilhã.

O alerta foi dado cerca das 14:30 para uma zona de mato na Aldeia de São Francisco de Assis. O avançar das chamas obrigou ao corte da estrada que dá acesso a esta localidade.

Para o local foram destacados 300 bombeiros, auxiliados por 78 veículos e 11 meios aéreos.

Segundo apurou a TVI, junto das autoridades no local, "as chamas têm progredido com muita rapidez", devido ao vento forte, às altas temperaturas e ao difícil acesso ao local do incêndio.

De acordo com a Lusa, o incêndio tem uma frente ativa e vai ser instalado o posto de comando no local.

O presidente da Junta de Freguesia de Casegas, a menos de um quilómetro do local, diz estar preocupado com o avançar das chamas,

Este é um fenómeno que vivemos todos os anos. Isto é um barril de pólvora", constatou, em direto para a TVI.