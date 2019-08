Um incêndio deflagrou esta terça-feira numa lixeira em Faro, mas as equipas de combate já conseguiram dominar o fogo, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro.

O alerta foi recebido às 15:54, trata-se de um incêndio numa lixeira, mas já está dominado”, referiu a fonte do CDOS à Lusa.

A mesma fonte precisou que foram empenhados no combate ao fogo 32 operacionais, com oito veículos e um meio aéreo.

Questionado sobre uma eventual dificuldade em extinguir o fogo, a mesma fonte respondeu que pode “demorar algum” tempo, porque o tipo de material que entrou em combustão obriga a fazer um rescaldo mais prolongado.

A lixeira encontra-se próxima do aeroporto de Faro, mas a fonte do CDOS disse desconhecer qualquer consequência no tráfego aéreo de e para a cidade algarvia.