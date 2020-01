Um incêndio num “anexo habitacional” em Sines, no distrito de Setúbal, deixou esta terça-feira um casal de idosos desalojado, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros voluntários locais, Hugo Cruz.

O anexo, localizado junto ao Bairro Municipal da Floresta, na cidade de Sines, ardeu por completo, referiu o responsável.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Sines relatou que o incêndio “teve início na cozinha” do anexo, "com bastante material inflamável", e que "as chamas rapidamente se propagaram às restantes divisões".

Uma pessoa foi assistida no local devido a ansiedade, mas não necessitou de ser transportada para a unidade hospitalar”, acrescentou Hugo Cruz.

Fonte da Proteção Civil Municipal de Sines adiantou à Lusa que o casal de idosos, na casa dos 70 anos, foi realojado temporariamente em casa de familiares.

O alerta para o fogo foi dado às 12:31 e as operações de socorro mobilizaram nove operacionais dos bombeiros apoiados por três veículos, Proteção Civil Municipal e Guarda Nacional Republicana (GNR).