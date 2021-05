Um incêndio deflagrou no domingo à noite num restaurante na praia do Castelo, na Costa da Caparica, concelho de Almada, distrito de Setúbal, sem causar vítimas, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN, adianta que o alerta foi recebido cerca das 22:00, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, tendo sido ativados para o local elementos do Posto da Polícia Marítima da Costa da Caparica e dos bombeiros.

O incêndio no restaurante, que estava vazio, foi dominado pelos bombeiros pouco depois da meia-noite.

No combate ao incêndio estiveram envolvidos elementos dos Bombeiros Voluntários de Almada, Amora, Cacilhas, Trafaria e da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal.

Na nota, a AMN adianta que foram informados o proprietário do estabelecimento bem como a Polícia Judiciária.

As causas que terão provocado o incêndio ainda estão por apurar.

No local, estiveram 50 operacionais, apoiados por 19 viaturas.