Quase 230 operacionais e cinco meios aéreos combatem dois incêndios no distrito de Aveiro. O IC2 foi cortado nos dois sentidos, entre Albergaria-a-Velha e Sérem de Cima, por causa das chamas.

Um dos fogos está a lavrar em Macinhata do Vouga, em Águeda, desde as 11:29, de acordo com o site da Proteção Civil. O combate às chamas conta com quatro meios aéreos e 97 operacionais, apoiados por 30 meios terrestres.

Este incêndio tem apenas uma frente ativa, mas já obrigou ao corte do IC2 e EN 16, nos dois sentidos.

A A25 chegou a ser cortada na zona de Sernada por precaução, sendo a circulação depois restabelecida.

Também em Aveiro, em Alquerubim, no concelho de Albergaria-a-Velha, um incêndio deflagrou às 11:28 horas.

A combater a única frente ativa estão 137 bombeiros, 1 meio aéreo e 39 meios terrestres.