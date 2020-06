Um incêndio numa casa em Torrados, Felgueiras, deixou esta quarta-feira desalojadas cinco pessoas da mesma família, sem provocar feridos, informou fonte dos bombeiros.

O alerta para a corporação de Felgueiras (distrito do Porto) foi dado às 14:51.

De acordo com o adjunto do comando, Sérgio Lemos, as chamas deflagraram numa arrecadação da habitação e são desconhecidas as causas do incêndio.

Os desalojados foram acolhidos na habitação de familiares, disse à Lusa.

No combate às chamas estiveram 11 operacionais dos Bombeiros de Felgueiras, apoiados por quatro veículos.

A GNR tomou conta da ocorrência.