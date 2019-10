Um incêndio na freguesia de São Pedro da Afurada, Vila Nova de Gaia, deflagrou esta segunda-feira às 14:40.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto disse à TVI24 que as chamas provocaram danos a um anexo de uma habitação.

O incêndio foi extinto cerca das 15:15 e mobilizou 20 operacionais dos bombeiros e da Polícia de Segurança Pública.