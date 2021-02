Um incêndio está a consumir um armazém com pneus em Guimarães, estando os bombeiros com dificuldades em extingui-lo devido à “carga térmica”, disse esta terça-feira à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Braga.

Segundo a fonte, o armazém, localizado em Guardizela, em Guimarães, no distrito de Braga, terá sido no passado uma fábrica, atualmente desativada.

Os bombeiros estão com dificuldades em combater o fogo devido ao “material em causa e à elevada carga térmica”, explicou, acrescentando não haver registo de qualquer ferido.

O alerta foi dado às 12:37 e junta no combate às chamas 32 operacionais das corporações dos bombeiros de Riba de Ave, Vizela, Guimarães, Famalicenses e Famalicão, apoiados por 14 viaturas.