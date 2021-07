O incêndio que deflagrou este sábado à tarde na empresa Tratolixo, em Trajouce, no concelho de Cascais, estava a ser combatido perto da meia-noite por quase 150 operacionais, segundo o CDOS de Lisboa.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, às 23:50 de sábado participavam no combate ao fogo na empresa de tratamento de resíduos sólidos Tratolixo 146 operacionais, apoiados por 57 veículos.

O alerta para o incêndio naquela empresa, que entretanto se estendeu a uma zona de mato, foi dado às 16:15.

O fogo na zona de mato, que obrigou a que fossem acionados um meio aéreo e veículos de combate florestal, foi dado como dominado às 17:55.