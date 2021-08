Mais de uma centena de bombeiros, 33 veículos e três meios aéreos foram mobilizados, esta segunda-feira, para combater as chamas numa zona de mato em Almoster, Santarém, junto à A1.

Ao que a TVI pode apurar, devido ao vento forte que se fez sentir, o trânsito chegou mesmo a estar condicionado no sentido Norte-Sul e as autoridades não descartam a possibilidade de cortar a autoestrada que liga Lisboa ao Porto.

Fonte do CDOS de Santarém, revelou que o alerta foi dado por volta das 13:44 e que as autoridades deram uma resposta "rápida e musculada", tendo as chamas sob controlo. A mesma fonte confirmou que não existe qualquer habitação em perigo.