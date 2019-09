Mais de 140 operacionais e um meio aéreo combatem um incêndio no concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria, que teve início às 13:36, disse à agência Lusa fonte do Comando distrital de Operações de Socorro de Leiria.

O fogo lavra em zona florestal de pinheiro e eucaliptos na localidade de Maiorga, não existindo povoações em perigo, de acordo com a mesma fonte.

No local, estão 142 operacionais, apoiados por 40 viaturas e um meio aéreo.