Um incêndio está a lavrar com intensidade numa zona de povoamento florestal na freguesia de Fontes, concelho de Abrantes, e estava a ser combatido às 18:40 por 271 operacionais e nove meios aéreos, não havendo habitações em perigo.

O incêndio está a arder violentamente, numa zona de pinheiros e eucaliptos entre as freguesias de Carvalhal e Fontes, em Abrantes, e não há habitações em perigo", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do distrito de Santarém.

O fogo começou às 17:10 na localidade de Água das Casas, na freguesia de Fontes.

A mesma fonte deu conta da existência de "algum vento" no local, tendo manifestado, no entanto, existir uma "expectativa favorável" da resolução do incêndio antes do cair da noite devido ao "forte dispositivo" operacional mobilizado para o combate às chamas.

No terreno, às 18:40, estavam 271 operacionais, 69 viaturas e nove meios aéreos.