Mais de meia centena de concelhos do interior Norte, do Centro, e Algarve estão hoje em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, estão em risco máximo de incêndio 55 municípios dos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Santarém e Faro.

O IPMA colocou também em risco muito elevado e elevado de incêndio quase todos os concelhos de todos os distritos (18) de Portugal continental.

O risco de incêndio é determinado pelo IPMA e tem cinco níveis: máximo, muito elevado, elevado, moderado e reduzido.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

A Proteção Civil apela à população para adotar medidas de prevenção, como a proibição das queimas e queimadas sem autorização, utilização de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, fumar ou fazer qualquer tipo de lume nestes locais, lançar balões de mecha acesa e foguetes. O uso de fogo-de-artifício só é permitido com autorização das câmaras municipais.

Todos os distritos de Faro estão hoje sob aviso amarelo devido ao tempo quente, segundo o IPMA.

O IPMA prevê para hoje céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral Centro até início da manhã.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h), com rajadas até 65 km/h no litoral oeste e nas terras altas, em especial durante a tarde.

As previsões apontam ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e uma pequena descida da temperatura na região Sul.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 23 graus centígrados em Aveiro e Leiria e os 36 graus em Faro e Castelo Branco.