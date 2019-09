Mais de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Portalegre, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Beja e Faro estão esta segunda-feira em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou ainda dezenas de concelhos do interior Norte e Centro do país, assim como alguns concelhos da região do Algarve em risco muito elevado de incêndio e dezenas de outros de Norte a Sul em risco elevado.

Este risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo o elevado o terceiro nível mais grave.

Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje uma descida da temperatura, em especial da máxima e no litoral Norte e Centro, com uma intensificação do vento no litoral e nas terras altas a partir da tarde.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 10.º (Bragança) e os 19.º (Faro) e as máximas entre os 20.º (Aveiro) e os 33.º (Évora).

A ilha da Madeira e as ilhas do Faial terceira e Flores, nos Açores, estão em risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco elevado (o terceiro mais grave) está quase todo o território continental, à exceção do distrito de Viana do Castelo, e as ilha de S. Miguel (Açores) e Porto Santo (Madeira).

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.