Mais de 80 operacionais apoiados por 24 viaturas e dois aviões estão a combater um incêndio que deflagrou hoje de manhã numa área agrícola do concelho de Serpa (Beja), disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o alerta para o fogo foi dado às 11:10 e as chamas estão a lavrar numa zona agrícola perto da Herdade do Peixoto, na União de Freguesias de Salvador e Santa Maria.

Às 17:10, seis horas após o alerta, o incêndio estava a ser combatido por 83 operacionais apoiados por 24 viaturas e dois aviões, precisou a fonte.