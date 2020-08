Mais de 930 operacionais e cerca de de 20 meios aéreos estão a combater hoje à tarde os cinco maiores incêndios rurais em território continental, concentrados sobretudo na região Centro, de acordo com dados da Proteção Civil.

Segundo o ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 17:00 estavam no terreno 937 operacionais das forças de socorro e segurança, 271 meios terrestres e um total de 19 meios aéreos a combater os cinco maiores incêndios.

No Fundão, distrito de Castelo Branco, um incêndio lavra em povoamento florestal e é combatido por mais de 230 operacionais, apoiados por mais de 60 meios terrestres e sete meios aéreos. Este fogo teve início perto das 14:00.

A frente do fogo leva já cerca de 20 quilómetros de extensão e já há registo de uma bombeira ferida com queimaduras de primeiro grau.

Outro incêndio, para o qual foi dado o alerta às 02:45, decorre numa zona de mato no concelho de Porto Mós, em Leiria, mobilizando 207 operacionais, 61 veículos e dois meios aéreos.

No distrito de Guarda, no concelho de Sabugal, lavra um incêndio em mato com 187 operacionais, 54 meios terrestres e três meios aéreos, para o qual foi dado o alerta às 13:46.

Em Viseu, o combate a um incêndio em Sernancelhe que lavra desde o início da tarde em área de mato tem 181 operacionais, 62 meios terrestres e três meios aéreos.

Já em Alijó, distrito de Vila Real, estão mobilizados 166 operacionais, 51 meios terrestres e três meios aéreos para combater um incêndio numa zona de mato, que deflagrou também ao início da tarde.