O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, escusou-se, esta quarta-feira, a comparar a área ardida deste ano com a do ano passado, preferindo apontar a “redução de 31%” existente na “média dos últimos 10 anos”.

Nunca comparo [a área ardida] com um ano apenas. Seria inadequado estar a comparar apenas com o ano trágico que foi 2017. Eu uso sempre um indicador em todas as minhas intervenções, que é comparar com os últimos dez anos”, o que “permite anos mais fáceis” e “mais difíceis”, afirmou o ministro aos jornalistas, em Vendas Novas (Évora).